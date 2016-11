Heroin: Polizei zerschlägt Suchtmittelring im Mostviertel

25.11.2016, 08:08 Uhr

Suchtmitteln im Straßenverkaufswert von 900.000 Euro nachgewiesen – 8 Beschuldigte in Haft.

Drogenlieferant aus Wien

MOSTVIERTEL. Drei beschäftigungslosen Männer (ein 26-jähriger Österreicher, ein 29-jähriger Türke sowie ein 29-Jähriger Serbe) aus den Bezirken Melk und Scheibbs wurde nachgewiesen, seit 2015 mehr als 1.500 Gramm Heroin im "Bezirk Melk und Umgebung" vertrieben zu haben, berichtet die Polizei.Die Drogen erhielten sie von ihrem in Wien wohnhaften 43-jährigen Suchtmittellieferanten, einem nicht aufrecht gemeldeten mazedonischen Staatsbürger.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden der 43-Jährige, seine 26-jährige Lebensgefährtin (serbische Staatsbürgerin unsteten Aufenthaltes), ein 24-jähriger serbischer Staatsbürger (in Serbien wohnhaft), ein 25-jähriger Staatenangehöriger der Elfenbeinküste (in OÖ gemeldet aber nicht wohnhaft) und ein 26-jähriger Österreicher aus Wien in Wien festgenommen.Ihnen wurde der Vertrieb von etwa 9.000 Gramm Heroin, etwa 200 Gramm Kokain, etwa 200 Gramm Cannabiskraut und etwa 400 Stück Substitol mit einem Straßenverkaufswert von etwa 900.000 (neunhunderttausend) Euro nachgewiesen.Im Zuge von der Staatsanwaltschaft St. Pölten gerichtlich angeordneten Durchsuchungen von Wohnungen und Fahrzeugen wurden bei den Beschuldigten etwa 200 Gramm Heroin, etwa 15 Gramm Kokain, etwa 700 Gramm Cannabiskraut, Bargeld und Wertgegenstände aus Suchtmittelerlös von mehr als 70.000 (siebzigtausend) Euro vorgefunden und sichergestellt.Insgesamt wurden 40 Abnehmer aus dem Bereich Niederösterreich und Wien angezeigt.Die Festgenommenen wurden in die Justizanstalt St. Pölten und in die Justizvollzugsanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.