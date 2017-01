AT

Amstetten : Landesklinikum Amstetten |

Gemeinsam sprechen wir über unsere Erfahrungen und helfen uns gerne gegenseitig mit Tipps und Informationen rund um das Thema Schwerhörigkeit.



Das Treffen findet im Vortragssaal Haus C, 5.OG statt.



Kleiner Wegweiser:

Betreten Sie beim Haupteingang das Landesklinikum. Vom Portier/Rezeption weg folgen Sie den grünen Punkten zum Haus C. Nehmen Sie den Lift in den 5. Stock und gehen Sie bis zum Ende des Ganges. Die letzte Tür auf der linken Seite ist der Vortragssaal.