In Teich gefunden: 68-Jähriger verunglückt in Strengberg

25.01.2017, 16:04 Uhr

Beim Ausparken soll er rückwärts eine Straße befahren haben und über eine angrenzende Böschung gerutscht sein, wo das Fahrzeug von einem Baum gestoppt wurde.Der Lenker dürfte aus dem Fahrzeug ausgestiegen und etwa zwei Meter nach unten in einen Teich gerutscht sein. Der Fischteich war in diesem Bereich aufgrund eines bestehenden Wasserzulaufs nicht gefroren, so die Polizei.Der 68-Jährige wurde, nachdem er gegen 20:30 Uhr im Teich reglos treibend aufgefunden wurde, vom Rettungsdienst in das Kepler Universitätsklinikum gebracht. Er verstarb in den frühen Morgenstunden des 25. Jänner im Krankenhaus.