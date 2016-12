Kammerchor Musica Capricciosa öffnet ein Türchen im musikalischen ORF-Adventkalender 2016 in NÖ

03.12.2016, 09:19 Uhr

Musica Capricciosa ist am SO 11.12.2016, im Anschluss an NÖ heute zu sehen und zu hören. Darüber hinaus am selben Tag auch auf Radio NÖ nach 16.00 Uhr im "Radioclub“. Aufgenommen wurde "Es ist ein Ros' entsprungen" (M. Praetorius) in der Klosterkirche Amstetten.