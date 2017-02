Nach 55 Taten gefasst: Serbische Einbrecherbande schlug auch in Amstetten zu

01.02.2017, 15:29 Uhr

Für zwei der insgesamt 18 Täter zwischen 21 und 52 Jahren klickten nun die Handschellen. Insgesamt 55 Straftaten in Niederösterreich und der Steiermark wurden ihnen nachgewiesen. Darunter waren auch neun Lastwageneinbrüche sowie ein versuchter LKW-Einbruch entlang der Autobahn im Bezirk Amstetten. Die Täter drangen auch in ein Wohnhaus in der Stadt Amstetten ein und scheiterten bei einem Versuch in Zeillern.Die weiteren Täter wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.