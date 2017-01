30.01.2017, 12:31 Uhr

Neue Gruppenpraxis für Augenheilkunde und Optometrie in Waidhofen

WAIDHOFEN/YBBS. In der Friedhofsstraße in Waidhofen gibt es eine neue Gruppenpraxis für Augenheilkunde und Optometrie. Die Gebietskrankenkasse (NÖGKK) nahm die neue Praxis mit Peter Niederreiter und Moritz Schmid unter Vertrag. „Gruppenpraxen ermöglichen eine optimale Versorgung der Bevölkerung“, so die stellvertretende Servicecenter-Leiterin Margit Baumgartner.



Augenzentrum Waidhofen/Ybbs – Dr. Niederreiter & Dr. Schmid

Ordinationsadresse: Friedhofstr. 4, 3340 Waidhofen/Ybbs

Tel. Nr. 07442/52783



Ordinationszeiten:

Montag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Dienstag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Mittwoch: 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Donnerstag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

