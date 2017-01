Von Maskentheater, jungen Schauspielern und "Bühnenbildnern" ...

12.01.2017, 16:53 Uhr

Kreative Schüler als Schauspieler

Nachdem die Schüler der Neuen Mittelschule Seitenstetten-Biberbach im Wahlpflichtfach „Bühne“ erst kürzlich das Stück „Rauchpause“ im Dschungeltheater in Wien (mit anschließendem Künstlergespräch) besucht und nachmittags im Theatermuseum einen Maskenworkshop absolviert hatten, überreichten sie an Landesschulratspräsident Johann Heuras und Regionalmanager Josef Hörndler Bilder von der Performance „Wege gehen“. In der Schule werden Wege allein, zu zweit, in der Gruppe ... zurückgelegt, auf ein Ziel zu, wobei auch Irrwege dabei sein können. Diese Aufführung war der Abschluss des "Tages der Mittelschulen" im Mostviertel zur Musik des "Bolero". Die große Leinwand wurde daraufhin zerschnitten, auch jeder Schüler hat einen „Bildausschnitt“ als Erinnerungstück bekommen.