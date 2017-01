ZURÜCK ZUM URSPRUNG

28.01.2017, 16:00 Uhr

Dazu Franz Michael Zagler, Beauftragter für Nachrichten der Zeugen Jehovas: „Die Frage des Ursprungs beschäftigt die Wissenschaft seit Jahrzehnten. Ihre Erkenntnisse waren oft nur von Experten verständlich. Die vorliegende Broschüre verpackt über 50 Bezugnahmen namhafter Wissenschaftler in anschauliche Bilder, stilistischen Darstellungen und Zeichnungen – fast durchgängig 4farbig. Den Schwerpunkt bildet die Zelle, ihre Schutzmauer, die Zellfabrik und die DNA. Jedes Kapitel fast übersichtlich „Fakten und Fragen“ zusammen. Hier ein Beispiel: Bei einem Kind im Mutterleib bilden sich in einer einzigen Minute 250.000 (!) Gehirnzellen.“Zagler weiter: „Der Bogen spannt sich bis zur Frage, ob alles Leben auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht. Unter die Lupe werden sowohl Fossilzeugnisse als auch Missing Links genommen. Die Ergebnisse faszinieren – versprochen!“Die kostenlose Broschüre erhalten Sie entweder direkt von einem Zeugen Jehovas, der an Ihre Tür kommt, oder per Post.Sie kann auch auf www.jw.org > Publikationen > Bücher&Broschüren in vielen weiteren Sprachen gelesen oder als pdf-Datei heruntergeladen werden.Bei Fragen wählen Sie bitte die Telefonnummer 0676/637 84 96.