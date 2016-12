Budget, Erfahrung, Wahrnehmung: FPÖ gegen Amstettner Stadtmarketing

14.12.2016, 07:23 Uhr

Geschäftsführerin der Stadtmarketing GmbH weist Vorwürfe zurück.

AMSTETTEN. Die Amstettner Freiheitlichen sparen nicht mit Kritik an der Amstetten Stadtmarketing GmbH und deren Geschäftsführerin Maria Ettlinger.Das Stadtmarketing würde in der Innenstadt nicht wahrgenommen, erklärt etwa FPÖ-Gemeinderat Manuel Dorner."Dieses Statement ist nur ein unkonkreter, allgemeiner und vor allem haltloser Vorwurf", erwidert Maria Ettlinger. Sie hätte sich bei "nahezu allen" Innenstadtbetrieben "persönlich vorgestellt", außerdem gebe es jeden ersten Dienstag im Monat ein von den Innenstadtkaufleuten initiiertes Unternehmerfrühstück, auch das Büro sei in den Stadtkern verlegt worden.

FPÖ: "Zu unerfahren"

FPÖ: "Budget überzogen"

Auch den Vorwurf, sie sei "zu unerfahren für große Projekte", von den FPÖ-Stadträten Brigitte Kashofer und Bruno Weber will sie so nicht gelten lassen. "Mit meinen 25 Jahren habe ich keine 30 Jahre Berufserfahrung", sagt Ettlinger. Die Einkaufsnacht als die größte Veranstaltung in der Stadt oder die Stille Weihnacht würden allerdings zeigen, dass sie mit ihrem Team in der Lage sei, solche Projekte zu realisieren, meint sie.2017 startet ein weiteres Großprojekt. Es wird nun auch eine Basisstruktur für das Leerflächenmanagement geschaffen. Die sei auch der Grund, warum das Budget aufgestockt wurde, nimmt sie zu einem weiteren Vorwurf Stellung."Weil das Budget überzogen wurde, mussten 2016 zusätzliche 60.000 Euro zugeschossen werden – als Belohnung erhält sie nun 290.000 Euro Budget für 2017", heißt es von den Freiheitlichen."Das Budget wurde weder im Jahr 2015 noch im Jahr 2016 um 60.000 Euro überzogen", so Ettlinger. Diese Aussage sei "schlichtweg falsch". "Mir ist schleierhaft, warum derartige Zahlen und Vorwürfe aus der Luft gegriffen werden, wo doch die FPÖ in den Generalversammlungen immer einen detaillierten Einblick in die Geschäftsgebarung erhält", so die Geschäftsführerin.