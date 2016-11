Das Verbindende vor das Trennende stellen

30.11.2016, 12:17 Uhr

Nationalratsabgeordnete und Vizebürgermeisterin Ulrike Königsberger-Ludwig und SPÖ Stadtparteivorsitzender Stadtrat Mag. Gerhard Riegler rufen zur Unterstützung von Präsidentschaftskandidat Alexander van der Bellen auf.

„Wir wählen am Sonntag Alexander van der Bellen, weil er das Verbindende vor das Trennende stellt. Morgen werden wir eine überparteiliche Verteilaktion starten, um besonders viele Menschen in unserer Stadt davon zu überzeugen, dass er die bessere Wahl ist!" Mit diesen Worten leiten Nationalratsabgeordnete Ulrike Königsberger-Ludwig und Stadtparteivorsitzender Gerhard Riegler die Endphase des Wahlkampfes um die Bundespräsidentenwahl ein.

"Alle, die van der Bellen ebenfalls unterstützen, sind herzlich eingeladen, am 1. Dezember um 10.00 Uhr am Hauptplatz in Amstetten vorbei zu kommen und ein Zeichen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu setzen!"