Wo künftig 30.000 Amstettner leben werden

14.12.2016, 07:30 Uhr

30.000 Einwohner, neue Siedlungen und Verkehrswege: So verändert sich Amstetten in Zukunft.

30.000 Bewohner für Amstetten

STADT AMSTETTEN. Eine neue Brücke über die Ybbs zwischen Eggersdorf und Greimpersdorf könnte künftig die Allersdorfer Brücke entlasten, eine Anbindung der Firma Mondi über den Wirtschaftspark Kematen zur B121 die Ortsteile Hausmening und Neufurth.Zwei von vielen Möglichkeiten für die Stadt Amstetten, die durch das neue Stadtentwicklungskonzept nun aufgezeigt wurden.Was, wann, wie und überhaupt umgesetzt wird, liegt in den Händen der derzeitigen Stadtverantwortlichen und den nachfolgenden Generationen. Schließlich ist das Entwicklungskonzept auf die nächsten 30 Jahre angelegt. Bis dahin wird Amstetten wohl die 30.000-Einwohner-Marke (derzeit 23.000) überschritten haben, was aufgrund des verfügbaren Platzes wohl auch die Grenze sein wird.

Die "Verdichtung" Amstettens

Große Baulandreserven

Hier wird Amstetten wachsen

Die Möglichkeiten und Grenzen

Rund um den Stadtkern sowie in den Ortsteilen Ulmerfeld, Hausmening, Neufurth, Mauer, Greinsfurth oder Allersdorf sind die Erweiterungsmöglichkeiten teilweise stark eingeschränkt. Gründe dafür sind etwa natürliche Grenzen wie die Ybbs, Überschwemmungs - und Schutzgebiete, bestehende Infrastruktur oder schlichtweg die Stadtgrenze.Es sei allerdings nicht so, dass die Stadt hier keine Erweiterungsmöglichkeiten hätte, erklärt Karl Heinz Porsch vom mit dem Entwicklungskonzept beauftragten Raumplanungsbüro „Dipl.-Ing. Porsch ZT GmbH“. Die Stadt verfügt über 615 Hektar Wohnbauland, davon sind 130 Hektar noch unbebaut, so Porsch über die städtischen Baulandreserven.Möglichkeiten des Wachstums wären neben dem bereits laufenden Projekt rund um das Bahnhofsareal bei der Parksiedlung oder zwischen Reichs- und Blindenmarkter Straße (In der Luft). Speziell hier könnte ein neues östliches Zentrum mit Wohnungen und Dienstleistern entstehen. Bis zu 3.000 Menschen könnten hier künftig ein Zuhause finden. Auch erweiterte Betriebsgebiete beim Autobahnanschluss und nördlich und östlich der Firma Umdasch wären denkbar.Es seien keine konkreten Planungen für einzelne Projekte, betont Porsch. Es seien langfristige Überlegungen, Planungshilfen, die Möglichkeiten und Grenzen aufzeigen. Das Konzept bilde eine "transparente Grundlage" für die Entwicklung der Stadt und zeige, "wohin die Reise der Stadt Amstetten gehen soll", so Bürgermeisterin Ursula Puchebner. "Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, umso wichtiger ist es, langfristige Ziele festzulegen", so Stadtbaudirektor Manfred Heigl.