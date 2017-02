Eisenstraße-Langlaufcup gastiert im Schmiedeort

15.02.2017, 07:50 Uhr

Die Sportunion Ybbsitz organisiert den Wettbewerb und hat schon in den vergangenen Wochen den Langlaufhunger in ihrer Gemeinde geweckt. Seit Jänner können Kinder mit Melanie Roseneder trainieren. Das Finale des Eisenstraße-Langlaufcups findet am Samstag, 11. März, ab 12 Uhr in der Langlaufregion Lackenhof statt. Bei der großen Schlussverlosung warten attraktive Preise.