Große sportliche Auszeichung für Reinhard Sonnleitner!

Toller Erfolg für Reinhard Sonnleitner mit seinem VW Rallye Golf G60. Der 37-Jährige Hollensteiner darf sich erstmals FIA Central European Zonen Meister nennen!

Seit 20 Jahren ist Reinhard Sonnleitner in der Motorsport-Szene aktiv. Der KFZ-Techniker aus Hollenstein an der Ybbs konnte tolle Erfolge als Fahrer und Veranstalter feiern. Bereits mehrmals organisierte der Obmann des MSC Hollenstein den spektakulären Königsberger Autoslalom. Den wohl größten Triumph gelang dem 37-Jährigen nun im Jahr 2016 mit dem Gewinn des FIA Central European Zonen Meistertitels für Historische Automobile:, weiß Reinhard Sonnleitner, der als Sieger der Kategorie 4 (Baujahr 1986-1990) die Saison abschließen konnte. Unterwegs war Sonnleitner im fast 300 PS starken VW Rallye Golf G60, die Preisverleihung fand im Hotel Hilton in Bratislava statt, den Pokal erhielt der Hollensteiner direkt aus den Händen des ehemaligen Ferrari-Teamchefs Jean Todt, der als FIA Präsident Reinhard Sonnleitner gratulierte.