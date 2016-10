Haager Klettermädels erneut sehr erfolgreich

02.10.2016, 16:22 Uhr

Diesmal ist Laura Stöckler im Speed-Bewerb vor Jessica Pilz und Eva Hammelmüller.

Die Speed-Staatsmeisterschaften im Klettern fanden diesmal am 1. Oktober in Gaflenz statt. Laura Stöckler konnte in der Klasse Jugend A den österreichischen Meistertitel im Speed-Bewerb vor Eva Maria Hammelmüller erringen. In der allgemeinen Klasse erreichte Laura Stöckler hinter der Speed-Spezialistin Nina Lach aus der Steiermark und vor Jessica Pilz den 2. Platz in der österreichischen Staatsmeisterschaft.Diese Veranstaltung darf als gute Generalprobe für die bevorstehende WM in China angesehen werden, da auch dort die Kombinationswertung aus den drei Kletterdisziplinen Vorstieg, Boulder und Speed am Programm stehen wird.In der allgemeinen Klasse hat Laura Stöckler hinter Jessica Pilz auch den 2. Platz in der österreichischen Kombinationsmeisterschaft erklettern können.