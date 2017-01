LC Neufurth beendet das Jahr 2016 mit 21 Podestplätzen!

04.01.2017, 06:54 Uhr

Mit 24 AthletInnen war in Gresten bei der letzten Station des Eisenstraßen Laufcup der LCN nicht nur als Gruppe auch auf den Podesten stark vertreten.Bei den Jüngsten über 515 m fehlte Finja Stolz als 5te nicht viel auf das Podest.In der Klasse U10/12 mussten bereits 1010 m gelaufen werden. Im großen Starterfeld von 61 Teilnehmerinnen zeigten unser Nachwuchs Kids tollen Einsatz. In der Klasse U 10 holten sich die "Ambroz Twins" Elina und Emma die tollen Plätze 3 + 4.Rabea Stolz finishte auf den guten 7ten Platz. In der U 12 fehlte nicht viel auf einen Dreifachsieg. Lorena Kandutsch holte sich vor Emilia Gruber Rang 1. Nur einehalbe Sek. fehlte Andrea Schmickl als 4te auf das Podest.Danach ging es für die Schüler zeitgleich mit dem Hauptlauf bereits über die lange Strecke von 2880 m. Als Gesamt 4te und als schnellstes Mädchen finishte Nicole Prauchner mit der fantastischen Zeit von 11:16 min und holte sich natürlich Rang 1 in der U 14. Leider noch nicht ganz gesund kämpfte sich Jana Ambroz tapfer über die Runde und beendete diese in 13:22 min immer noch als tolle 4te unter 11 Starterinnen in dieser Klasse. Eine großartige Leistung erbrachte auch Lorenz Gruber der in starken 12:15 min als 6ter in der Klasse U 16 lief.Beim Hauptlauf über 5760 m zeigten unsere Damen groß auf. Als 3te im Gesamteinlauf holte sich Edith Brandl den Klassensieg in der W 35 in 23:45 min. Bereits als 5te kam Nicole Helperstorfer knapp dahinter, leider musste sie nach kurzen Luftproblemen einige Schritte machen, was ihr danach leider einen Podestplatz kostete, und sich so mit den undankbaren 4ten Platz in der AK begnügen musste. Einen weiteren Klassensieg in der W 40 holte sich Gabi Lehenbauer in 26:13 min. In der W45 gab es noch einen starken 3ten Platz durch Christine Mühlbachler in 27:30 min. Heidi Stienen finishte in 30:05 min als 7-W45, Simone Naderer 30:52 min 7-W40, Tanja Ambroz 30:59 min 8-W35 und Theresia Schmickl 32:55 min 11-W35.Bei den Männern war einmal mehr Michael Gröblinger nicht zu bremsen. Als Gesamt 6ter finishte er in der starken Zeit von 20:20 min und sicherte sich Rang 1 in der Klasse M 30. Helmut Gutenbrunner finishte in 24:54 min 13-M50, Hannes Ambroz 25:34 min 22-M40, Jürgen Lehenbauer 26:14 min 24-M40, Harald Grossteiner 29:55 min 29-M50 und Obm. Walter war ebenfalls wieder sehr zufrieden und beendete in 25:56 min als 17. in der M 50 die Strecke.In der Endabrechnung des Eisenstrassenlaufcups über das ganze Jahr 2016 sicherten sich unsere AthletInnen noch weitere 12 Podestplätze.Jeweils Platz 1 holten sich Lorena Kandutsch (U12), Daniel (U20) und Nicole Helperstorfer (AK) und Michael Gröblinger (M30).Platz 2 sicherten sich Finja Stolz (U8), Emilia Gruber (U12), Jana Ambroz (U14) und Tina Kloimwieder (U20).Und den guten 3. Platz erliefen Elina (U10) und Tanja Ambroz (W30), Lorenz Gruber (U16) und Gabi Lehenbauer (W40)

Toller Erfolg beim Silvesterlauf in PeuerbachDaniela und Gottfried Egger finishten beim Silvesterlauf in Peuerbach um die vorderen Plätze mit. Daniela lief die 6,8 km in sehr guten 30:49 min und belohnte sich mit Rang 3 in der W 40. Gottfried lief in 27:35 min auf den tollen 8.R. in der M 45.Großartiger Erfolg für Jan HabersackWährend seines Ferienaufenthalt in der Steiermark nahm Jan Habersack beim Bauernsilvesterlauf in Mürzzuschlag teil. Über die Strecke von 1500 m finishte er in sehr starken 6:29 min als 3ter in der U 10 Klasse.