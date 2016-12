LC Neufurth Top Ergebnisse in Purgstall

07.12.2016, 07:01 Uhr

Bei den jüngsten über 600 m mit 2 Runden am tiefen Boden liefen unsere Youngsters ein tolles Rennen. Finja Stolz sprintete auf den tollen 3. Rang und knapp dahinter kam auch schon Lena Habersack als 4te. Johanna Trauner holte sich Rang 5. Ebenfalls 600 m durchliefen die Klasse U10. Bei den Mädchen finishten Stefanie Mader und Rabea Stolz auf die tollen Plätze 3 + 4. Bei den Burschen verfehlte Theo Trauner als 4ter nur knapp das Podest. Im guten Mittelfeld landete Jan Habersack als 11ter.Danach ging es für die Jahrgänge 2006 + 2007 U 12 bereits über anspruchsvolle 1500 m. Im großen und starken Teilnehmerfeld ging es gleich flott zur Sache und leider verhinderte eine kleine Rempelei ein besseres Ergebnis. Elina Ambroz kam knapp nach dem Start zu Sturz das natürlich viel Zeit kostete. Tapfer und mit blutendem Knie nahm sie dann mit Zwillingsschwester Emma das Rennen wieder auf, leider war der Zug nach vorne abgefahren, beide finishten aber in der tollen Zeit von 7:11 min als 9 + 11. Andrea Schmickl folgte knapp dahinter auf Rang 14.Im 4. Lauf der Schülerklassen U14 + U 16 mussten 2300 m absolviert werden. 41 NachwuchsathletInnen waren am Start und nahmen von Beginn an gleich ein Hohes Tempo auf. Bei den Burschen lief Lorenz Gruber ein Super Rennen, und belegte in der Klasse U 16 den guten 11. Rang. Bei den Girls zeigte einmal mehr Nicole Prauchner das sie nicht nur schnell Laufen kann, sondern auch bei hohem Tempo bereits taktisch sich das gut einteilen kann. So konnte sie gleich von Beginn an mit der starken U16 Läuferin vom LC Mank mit laufen. Ca. 150 m vor dem Ziel setzte sie zum Endspurt an und finishte nach 2300 m in starken 3:45 min KM Schnitt als gesamt erstes Mädchen und sicherte sich damit natürlich den Klassensieg U14. Eine sehr starke Leistung erlief auch Jana Ambroz die auf den letzten 300 m noch einige überholte und holte sich in der Zeit von 9:40 min den tollen 3. Platz. Gut auch die Leistung von Lorena Kandutsch die in 10:24 min als gute 7te das Ziel überquerte.Mit den großartigen Leistungen aller NachwuchsathletInnen konnte in der Vereinsnachwuchswertung der 2. Platz erlaufen werden.Danach zeigten unsere Damen über 5700 m sehr gute Leistungen. Als Gesamt 6te Dame finishte Nicole Helperstorfer, die trotz Uni Stress und erst knapp vor dem Start angereist war, eine Super Leistung. Mit der Zeit von 25:10 min belegte sie den 2. Rang in der Allgem. Klasse. Gabi Lehenbauer finishte in 27:03 min und verfehlte als 4te nur knapp das Podest. Die weiteren tollen Leistungen erliefen Heidi Stienen (30:04 min), Simone Naderer (30:31 min), Tanja Ambroz (31:22 min), Ingrid Willim (32:17 min), Theresia Schmickl (32:21 min) und Silvia Schirmer (33:16 min). Mit den Zeiten von Nicole, Gabi und Heidi belegten unsere Damen unter 9 Mannschaften den 2. Rang, die zweite Mannschaft mit Simone, Tanja und Ingrid lief auf Platz 7.Im Anschluss fighteten die Männer um guten Zeiten und Platzierungen über 8330 m.Michael Gröblinger zeigte nach seiner zweiwöchigen Verkühlung wieder ein großartiges Rennen und finishte als Gesamt 10ter in starken 30:16 min als 4ter in der Klasse M 30. Die weiteren großartigen Leistungen erliefen Thomas Trauner (36:34 min), Jürgen Lehenbauer (36:50 min) und Hannes Ambroz (37:40 min). Und auch Obm. Walter war nach auftreten immer wieder kleiner „Wehwechen“ in den letzten Wochen mit seiner Leistung von 38:15 min. (4:35 min/1km) mehr als zufrieden. In der Mannschaftswertung belegten Michael, Thomas und Jürgen den guten 7. Platz.