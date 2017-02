Starkes LC Neufurth Dreimäderlhaus!

13.02.2017, 06:57 Uhr

nahmen die 3 LCN U14 Girls noch einmal daran teil. Teilweise eisig aber auch teils matschig war die Runde über 1200 m die es zu bewältigen gab.Gleich von Beginn an lies Nicole Prauchner nichts anbrennen und lief einen grandiosen Start Ziel Sieg in der Super Zeit von 4:25 min entgegen. Jana Ambroz die nach ihrer zweiwöchigen Verkühlung erst wieder ins trainieren angefangen hatte, lief ein beherztes Rennen und finishte in der Zeit von 4:52 min Zeitgleich mit der 3ten ins Ziel. Auf den tollen 5. Platz kam auch schon das "Küken" Lorena Kandutsch ins Ziel. In der Gesamtwertung nach 3 Bewerben siegte mit dem Maximum an Punkten Nicole, Jana die nur 2 Bewerbe hatte holte sich noch den tollen 3. Platz und Lorena Platz 8. Michael Gröblinger der beim letzten Lauf fehlte sicherte sich in der Gesamtwertung Rang 6 in der Klasse M 30. Unter 44 Mannschaften holte sich das Mini Team des LCN den tollen 8. Rang.2. Platz für Michael Gröblinger!Beim Crosslauf am 12.02.2017 in St. Pölten entlang des Traisendammlief LCN Athlet Michael Gröblinger über 4,2 km in sehr guten 14:38 min.Als Gesamt 2ter belegte er auch in der Klasse M 30 den 2. Platz.