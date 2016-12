Aus: 2017 keine Automeile in Amstetten

12.12.2016, 10:47 Uhr

Der Wunsch war es, die Veranstaltung witterungsunabhängig zu machen und überregionaler zu bewerben. Ein Grobkonzept wurde dahingehend erarbeitet und mit den einzelnen Autohäusern diskutiert.

"Das Ergebnis war, dass die Automeile in dieser Form nicht mehr stattfinden soll", so Ettlinger. "Nicht zuletzt aufgrund der immer weniger werdenden Besucherzahlen verlor die Veranstaltung auch an Attraktivität. Die Sperre der Innenstadt war Rückmeldungen der Kaufleuten zufolge ebenso nicht optimal", so die Geschäftsführerin.In Diskussion steht noch, den Intervall der Automeile zu verändern, das heißt, die Automeile etwa alle zwei Jahre durchzuführen.