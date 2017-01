Deutsche Werbe-Firma steigt in Amstetten ein

16.01.2017, 13:39 Uhr

Die E-Commerce Agentur "best it" mit Sitz im Münsterland/Deutschland expandiert nach Österreich.

AMSTETTEN. Sie ist aktuell einer der drei wachstumsstärksten E-Commerce Agenturen in Deutschland und nun auch im Mostviertel vertreten: "best it". Im Zuge der Expansion übernimmt der deutsche Internet-Spezialist 50 Prozent der Geschäftsanteile des Amstettner IT-Betriebes "Keynet", bei welchem sich im Rahmen des Zusammenschlusses auch der Firmenname in „best it Österreich“ ändern wird.Somit ergibt sich eine der größten europäischen Internet-Agenturen für den Unternehmensbereich. "Wir werden zukünftig an unserem Standort in Amstetten weiter expandieren und zusätzliche Mitarbeiter anstellen. Damit stellen wir einen wesentlichen Arbeitgeber für Web-Projekte in der Region dar", so Christoph Batik, Geschäftsführer von "Keynet" und künftig „best it Österreich“. Seit der Gründung 2003 setzt "Keynet" mit Fokus auf etablierte Unternehmen die Digitalisierung von Handelsprozessen um – mehr als 100 Webshop-Projekte wurden in diesem Zug bereits realisiert.