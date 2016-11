"Regionalomat": Mit Fleisch, Nudeln und Eiern aus Automaten zur Ortskernbelebung

26.11.2016, 10:34 Uhr

„Wahrscheinlich müssen wir neu denken und uns auch trauen neue Wege zu gehen. Der kleine Kreisler wird wohl nicht mehr zurückkommen, daher müssen wir über andere Nutzungen der Gebäude und des öffentlichen Raumes nachdenken,“ so Michlmayr den Hintergrund einer neuen Idee.

Automaten für Regionales

In Zukunft sollen in Regional-Automaten Produkte die in Haag produziert werden angeboten werden.„Wir testen gerade welche Produkte von den Haagern angenommen werden. Vorerst werden Eier, Nudeln, Fleisch und weiter Produkte von Haager Bauern angeboten,“ erklärt Michlmayr.„Als Betreiber konnte Gerhard Schedlberger gefunden werden, der bereits Erfahrungen mit Eierautomaten besitzt. Die Produkte wurden angepasst und somit steht in Haag am Hauptplatz der erste "Regionalomat" Niederösterreichs.