Teilsanierung der Ostarrichi-Kaserne

11.01.2017, 04:30 Uhr

wird das Bundesheer 2017 in Niederösterreich in den Bau und in die Wartung seiner Kasernen und weiterer militärischer Liegenschaften investieren. Dabei fließen die Mittel sowohl in Neubauten und in die Generalsanierung von altem Gebäudebestand als auch in die Instandhaltung bestehender Anlagen. 65 Bauvorhaben will das Bundesheer landesweit realisieren.In die Ostarrichi-Kaserne in Amstetten werden nach Auskunft des Bundesheeres rund 3,2 Millionen Euro in die Generalsanierung der Unterkunftsgebäude fließen. Demnach sollen auf zwei Ebenen insgesamt 56 Zweibettzimmer entstehen, wovon sich je zwei Zimmer eine Nasszelle mit Dusche und WC teilen. Der Baubeginn soll Anfang 2017 erfolgen.