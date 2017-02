Historische Möglichkeiten in einem kalten Haus warm zu bleiben

03.02.2017, 13:04 Uhr

diesem kostenlosen schottischen Papier auf seite 16 treffend gesagt wird, die Mode Strand- Kleidung zu allen Jahreszeiten im Haus zu tragen, ist nicht unbedingt notwendig.

Paravents oder Ohrensessel aus Holz sind auf den Fotos aus diesem Dokument leicht zu erkennen. Ich habe ähnliche Konzepte hier auf meinBezirk schon vorgestellt. Zu erwähnen wären noch Einrichtungsgegenstände wie den Kume , den Wandteppich-Gobelin, das Himmelbett oder ein Bett im Kasten bzw. in der Wand. Diese und andere ähnliche schottische Low-Tech Ideen die warm halten, in einer netten Geschichte verpackt in der TV-Serie The Outlander