1. Gesundheitstag am Samstag, 17. September 2016, 10 bis 16 Uhr

29.08.2016, 14:26 Uhr

OBERWALTERSDORF. Gesundheit ist eine unserer wichtigsten Ressourcen – „sie zu erhalten, zu schützen und zu fördern stellt eine besondere Herausforderung dar“, ist sich das Team vom Oberwaltersdorfer Gesundheitsausschuss einig, welches gemeinsam mit seinen Partnern am 17. September zum 1. Gesundheitstag in die Sicherheitszentrale einlädt. Am Programm stehen zahlreiche Vorträge und Aktivitäten, die der Vorbeugung und Gesundheitsförderung dienen. Die ganz persönliche Fitness kann anhand diverser Messungen an den einzelnen Gesundheitsstationen ermittelt werden.

Programm in der Sicherheitszentrale

Gesundheitsstationen:

10.00 Uhr: Begrüßung durch Bgm. Markus Gogollok10.30 Uhr: Impulsvortrag „Das Leben selbst und selbstverantwortlich steuern“ von Manfred Nimmerrichter, Lebenskraft-Zentrum11.00 Uhr: Laufrunde mit dem Lauftreff & Lauftechnik und Laufspiele für Kinder mit Martin Leirer11.00 Uhr: Yogaeinheit mit Aliz Németh von Alice Happy Yoga11.00 Uhr: Walken für Senioren mit Luise Lath11.00 Uhr: Cross Training & Kinderturnen mit Oktini (ACHTUNG begrenzte Teilnehmerzahl)11.45 Uhr: Vortrag zum Thema Yoga mit Aliz Németh von Alice Happy Yoga12.30 Uhr: Vortrag von Eva Fassl zum Thema „Entschlacken“13.00 Uhr: Laufrunde mit dem Lauftreff13.00 Uhr: Runde mit Smovey-Ringen13.30 Uhr: Vortrag zu Mammographie von Prim. Dr. Christian Eisenbauer (Radiologische Gruppenpraxis Dr. Gottfried Drlicek, Prim. Dr. Christian Eisenbauer, Priv.-Doz. Dr. Michael Gruber, Baden)14.30 Uhr: Vortrag von Nicole Seiler zum Thema „Gesunde Ernährung“15.00 Uhr: Laufrunde mit dem Lauftreff & Lauftechnik und Laufspiele für Kinder mit Martin Leirer15.00 Uhr: Oktini tanzt15.00 Uhr: Yogaeinheit mit Aliz Németh von Alice Happy YogaEnergierad: mit MuskelkraftStrom erzeugenZuckerwertbestimmungCholesterinmessungHörtestBlutdruckmessenMFT Challenge DiskSpinalmouse zur Messung der Haltung, Beweglichkeit und Stellung der WirbelBioelektrische Impedanz Analyse (BIA) zur Ermittlung der Körperzusammensetzung (Wasser-, Fett-, Muskel-, Magermasse, Knochenmasse und Bindegewebe)LungenfunktionstestGesundes Essen ist lecker! Regionale Betriebe laden zur Verkostung ein.