Weihnachtlicher Kunsthandwerksmarkt im gesamten Schlossareal.„Advent im Wasserschloss“ – unter diesem Motto verbreiten auch dieses Jahr wieder über 130 Aussteller vorweihnachtliche Stimmung am Kunsthandwerksmarkt im gesamten Areal des Wasserschlosses Kottingbrunn.Samstag, 26. und Sonntag, 27. 11. 2016Samstag, 03. und Sonntag, 04.12.2016Donnerstag, 08., Freitag, 09., Samstag, 10. und Sonntag, 11. 12.2016jeweils von 14:00 – 20:00 Uhr

Ohne dröhnende Musik und überladenen Kitsch erleben Sie an den ersten drei Adventwochenenden einen der schönsten Weihnachtsmärkte in der Region.Lassen Sie sich bei einem Rundgang durch den Wirtschaftshof von dem idyllischen Ambiente verzaubern. Erkunden Sie die unterschiedlichen Räume und Gebäude des Wasserschlosses und genießen Sie die „kulinarische Adventzeit“ mit einem Punsch oder heißen Maroni.Einigen der Aussteller können Sie bei ihrem „Lebenden Kunsthandwerk“ über die Schultern schauen und sehen wie z.B. Drechsel- oder Keramikobjekte und vieles mehr entstehen.Eine Krippenausstellung im Wasserschloss, ein Perchtenlauf, „wandernde Bläser“ und diverse Konzerte im Festsaal verleihen dem Markt dann noch den entsprechenden kulturellen Touch.Kinder sind herzlich willkommen und können ihre Kreativität beim Kerzenziehen unter Beweis stellen, die eine oder andere Runde am Rücken eines Ponys drehen oder mit Lamas spazieren und ein paar Informationen über diese Tiere sammeln.Geschichtsinteressierte kommen im Schlossmuseum im 1. Stock des Hauptgebäudes auf ihre Kosten und selbstverständlich gibt es auch einen Christbaumverkauf direkt im Areal des „Advent im Wasserschloss“.Der Kunst- und Handwerksmarkt bietet ein weites Spektrum an Geschenkideen.Der Markt ist sowohl mit dem Auto (A2 Südautobahn – Abfahrt Kottingbrunn), als auch öffentlich (Schnellbahn auf der Südbahnstrecke, Haltestelle Kottingbrunn, 5 min Fußweg zum Markt) erreichbar.Alle Informationen unter: 02252-74383, office@kulturszene.at oder gemeindeamt@kottingbrunn.gv.atQuelle: Veranstaltungsdatenbank NiederösterreichTermineDo, 08.12.2016 - So, 11.12.2016Zeit 14:00-20:00 UhrOrt Schloss 12542 KottingbrunnVeranstaltungsstätte Kulturszene KottingbrunnKontaktWeb http://www.kulturszene.at