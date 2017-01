Badener Theatertage 2017

18.01.2017, 13:49 Uhr

Die Besucher erwarten folgende Highlights:• 1.3.2017 (19.30 Uhr): ERÖFFNUNGWeingut Bernhard Ceidl (A-2500 Baden; Vöslauer Straße 15)

Zum Auftakt lädt Bürgermeister DI Stefan SzirucsekBadener Künstler, Mitwirkende & Presse zum Gesprächs-Heurigenmit kleiner Lesung und Musik: es spielt Vienna Folk - gelesen wird aus dem Kreis der Künstler• 2. + 4.3.2017 (19.30 Uhr): EFFI RELOADEDRathaus / Gemeinderatssitzungssaal (A-2500 Baden; Hauptplatz 1)Ein Theaterstück nach dem Roman „Effi Briest“ von Theodor FontaneEs spielen: Julia Prock-Schauer, Robert Ritter, ein Blockflöte-spielendes KindRegie & Gestaltung: Otto Brusatti• 3.3.2017 (19.30 Uhr): STARS LESEN AUS IHREN LIEBLINGSTEXTENHotel at the Park (A-2500 Baden; Kaiser Franz-Ring 5)Peter und Paul Matic aus Briefen von Leopold und W.A.Mozart• 6.3.2017 (19.30 Uhr): DER EHRENTAGTheater am Steg (A-2500 Baden, Johannesgasse 14)Eine Performance nach der Erzählung von Arthur SchnitzlerGastspiel Theater franzjosefskai21 mit Alexander Waechter und dem Duo Arcord• 7.3.2017 (19.30 Uhr) SCHÖPFUNGZiB - Zentrum für internationale Begegnung (A-2500 Baden; Grabengasse 14)nach dem Oratorium Die Schöpfung von Joseph Haydnfür eine Schauspielerin und EnsembleEs spielen: Maria Happel & das Collegium Viennense im Nonett• 11.3.2017 (19.30 Uhr): WUNDERTHEATERTheater am Steg (A-2500 Baden, Johannesgasse 14)Die etwas andere Commedia dell'ArteGastspiel Ensemble Schlüterwerke unter Markus Kupferblum• 13.3.2017 (19.30 Uhr) THEATERLIEDER UND AUCH KEINESalon Brusatti (A-2500 Baden, Mariengasse 3)Ein Konzertabend mit Steinberg & HavlicekEintrittspreise: jeweils € 16,--Kartenvorverkauf:BEETHOVENHAUS: A-2500 Baden; Rathausgasse 10Tel.:02252 86800-630; E-Mail: willkommen@beethovenhaus-baden.atÖffnungszeiten: Di. – So., 10:00-18:00 UhrAbendkasse ab 19.00 Uhr am jeweiligen Veranstaltungsort