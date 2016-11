Bester Traubensaft 2016

28.11.2016, 15:03 Uhr

Ziel des Wettbewerbs ist es sowohl Qualitätsprodukte aus dem Biosphärenpark Wienerwald zu stärken und zu bewerben, als auch Impulse für die Erhaltung der Weinbaulandschaft zu setzen. „Die Auszeichnung der besten Traubensäfte ist ein weiterer Schritt die Wertschöpfung für die Betriebe in der Region zu steigern“, so Biosphärenpark-Direktor Dr. Herbert Greisberger Der weiße Traubensaft vom Brunngassenheurigen zeigt eine feine Trübung und zarte, hellgelbe Färbung. Sein feines Bukett mit zitrusartigen Noten und sein eleganter, harmonischer Geschmack mit ausgewogenem Zucker-Säure-Verhältnis lädt zum Verkosten ein. Der prämierte Saft ist um 2,60 Euro ab Hof erhältlich. Der Siegersaft in der Kategorie Traubensaft Rot vom Weinbau Ubl-Doschek überzeugte mit seiner kirschroten Färbung mit feiner Trübung und seinem traubig, frischen Geruch sowie dem fruchtig, cremigen Geschmack mit ausgewogenem Zucker-Säure-Verhältnis und langem Abgang. Der Bio-Traubensaft ist um 2,80 Euro ab Hof erhältlich.