Diashow: Faszination Süditalien

BEZIRK BADEN. Zu einer Entdeckungsreise in den unbekannten Süden - wo Italien noch sehr ursprünglich und geheimnisvoll geblieben ist - lädt am 23.Jänner (19:15 Uhr) Sepp Puchinger ins Theater am Steg.



Sizilien fasziniert mit dem schneebedeckten Ätna, bizarren Küstenlandschaften, dem mondänen Taormina, der Mafiastadt Palermo und viel Kultur. Die Trulli Häuser, die Naturwunder der Gargano Halbinsel und das normannische Castel del Monte begeistern in Apulien genauso wie das antike Tarent. Kalabrien lockt mit Traumstränden und mächtiger Bergwelt. Auf abenteuerliche Pfade entführt Sepp Puchinger schließlich am aktiven Stromboli Vulkan, beim Trekking in Kalabriens Pollino und beim Tauchen auf den Tremiti Inseln.



Vorverkauf: www.sepp-puchinger.at und Mondial Reisen, Kaiser Franz Ring 2 sowie in der Sparkasse Baden.



Infos: www.sepp-puchinger.at. 0664/1452355