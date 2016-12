"Drei Kobolde für Scrooge" - Musical mit dem Kindertheater SUPALUPA

Irgendwo hoch oben in den Lüften über der Erde:Eigentlich sollten die drei Weihnachtskobolde Rubina, Saphira und Smaragdus ja den Weltenspiegel hüten (und putzen!). Durch diesen kann man nicht nur an jeden Ort und in jede Zeit der Erde reisen, sondern auch direkt in die Herzen der Menschen sehen. Die Kobolde aber verbringen ihre Zeit lieber damit, sich um die leckersten Käfer zu streiten. Und das, obwohl Weihnachten doch gerade wieder einmal vor der Tür steht, und die Herzen der Menschen voller Freude auf das schönste Fest des Jahres sind.

Doch nicht jedes Herz versteht etwas von Güte und Nächstenliebe – so wie das von Ebenezer Scrooge, einem alten Geizkragen und Menschenfeind, für den nur Geld zählt und Weihnachten nichts als „Humbug" ist. Sogar seine Angestellten zittern vor seiner Griesgrämigkeit.Das können unsere drei Kobolde natürlich nicht auf sich sitzen lassen, ist es doch ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass zu Weihnachten alle Menschen glücklich sind – und so machen sie sich auf die Reise durch die Dimensionen, um mit Scrooge auf „geisterhafte" Weise zu erleben, was im Leben wirklich zählt und wie dadurch seine einsame Welt ins Wanken gerät...Für Kinder und Erwachsene!