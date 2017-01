31.01.2017, 10:51 Uhr

Herrlicher Sonnenschein lockte viele begeisterte Wintersportlerinnen und Wintersportler in dieses Skigebiet. Zahlreiche gesundheitsfördernde Aktivitäten wie Skigymnastik, Langlaufschnuppern, Schneeschuhwandern, Snowboarden etc. konnten in kostenlosen Schnupperkursen ausprobiert werden.