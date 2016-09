Gourmet-Teufl erlernt in Neunkirchen die "Freistil-Kulinarik"

28.09.2016, 11:52 Uhr

Gemütlich soll's sein und schmecken muss es. Zwei Kriterien, die das "Freistil" in Neunkirchen locker erfüllt.

NEUNKIRCHEN. Fiakergulasch, Leber und Schnitzel: Echte bodenständige Klassiker (zu extrem fairen Preisen nebenbei bemerkt) findet man ebenso auf der Karte des "Freistil" in Neunkirchen, wie die ein oder andere modernere Kreation. Eine Mischung, die BEZIRKSBLÄTTER-Restauranttester August Teufl angelockt hat."Ein sehr schön eingerichtetes Lokal, wo die Stammgäste an der Schank Karten spielen und man im Nebenraum fein essen kann. Ich erwarte mir einiges vom jungen Chef", meint der Teufl und soll vom 35-jährigen Reinhard Holzer nicht enttäuscht werden.

DAS MENÜ DES TEUFLS

DAS WIRTSHAUS DES TEUFLS

Während unser Tester als Vorspeise die mondäne Lachspalatschinke genießt, wird's beim Hauptgang rustikal erdig: "Die Schweinsmedaillons im Speckmantel mit Schwammerlsauce sind großartig: sehr zart, leicht rosa, g'schmackig. Herrlich eben – und teuflisch gut!" Tipp: Die hausgemachten Torten der Chefin am Ende nicht auslassen!Vorspeise: Die Lachspalatschinke auf buntem Blattsalat (6,90 Euro) ist nicht nur kreativ, sondern auch pikant abgeschmeckt und eine wunderbare Kombination mit einem gut marinierten Salat. "So kann ein Menü beginnen, das schmeckt einfach", urteilt Tester August Teufl.Hauptspeise: Schweinsmedaillons vom Schneeberglandschwein im Speckmantel mit Schwammerlsauce und Kroketten (14,90 Euro). Muss man noch mehr sagen? Es schmeckt genau so wie es klingt: Hervorragend. Das Fleisch ist zart rosa, die Sauce super gewürzt. Teuflisch gut!Nachspeise: Die Mohn-Erdbeer-Vanilleschnitte (3,90 Euro) wird von der Chefin des Hauses höchstpersönlich zubereitet und ist ein Gedicht. Dazu gibt's eine Kugel Vanilleeis, das die süße Köstlichkeit abrundet – und noch für ein paar Deka mehr auf den Hüften sorgt.Freistil Gasthaus-CaféKrinningergasse 15,2620 NeunkirchenTel. 02635/65615 | www.freistilgastro.at Öffnungszeiten: MO-FR 9 bis 23 Uhr, SA 10.30 bis 14 Uhr