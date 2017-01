HÖRT BEETHOVEN!? –  das Kinderprogramm im Beethovenhaus Baden

27.01.2017, 17:22 Uhr

Für Kinder von 5 bis 10 Jahren, jeden ersten Samstag im Monat!

BADEN. Am Samstag, 4. Februar 2017, findet von 10:30 – 12:00 Uhr im Beethovenhaus Baden, Rathausgasse 10, erstmals eine Kinderführung für Kids zwischen 5 und 10 Jahren statt, die in Folge jeden ersten Samstag im Monat angeboten wird.War Beethoven wirklich taub? Kann man Töne auch hören oder schmecken? Was heißt eigentlich komponieren? Hatte Beethoven schon eine Taschenlampe? Wie klingt ein Hammerflügel? All diese Fragen rund um Beethoven, seine Musik, seine Aufenthalte in Baden und das Leben im Biedermeier werden in dieser interaktiven Spurensuche behandelt. Die Kinder erfahren am eigenen Leib, was es heißt, taub zu sein und bekommen einen ersten Einblick in das Leben des großen Komponisten Ludwig van Beethoven!Eintritt und Führung: € 5,- Um Anmeldung wird gebeten: Tel: 02252/86 800 630, E-Mail: shop@beethovenhaus-baden.at oder im Beethovenhaus Baden (Öffnungszeiten: DI – SO 10 bis 18 Uhr)