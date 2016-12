Indigo - Adventkonzert

AT

BEZIRK BADEN. Das Vocalensemble INDIGO unter der Leitung von Christian Fraberger bietet Adventlieder und Weihnachtslieder dar.



Mit im Programm: A Ceremony of Carols – Benjamin Britten (Auszüge aus dem Gesamtwerk), uvm. Seit dem Jahre 1998 präsentieren sich die Sängerinnen in Ensemblebesetzung von bis zu 16 Damen. Mit ihren ausgebildeten Stimmen bringen sie ein vielseitiges Repertoire auf höchstem musikalischen Niveau zu Gehör. Alle Sängerinnen sind gleichzeitig auch in anderen bekannten Chören tätig.



Eintritt frei, Spenden erbeten!



Nähere Infos:

Ulrike Hermann

Emil Kraftgasse 15/67

2500 Baden

Tel. 0676 78 636 11

ulrike.hermann@noewp.at