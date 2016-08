Jazz-Tage in Baden

26.08.2016, 15:58 Uhr

Die eigentlichen Jazztage finden dann von 8. bis 11. September statt und bieten die Hot Potatoes Dixieland Stompers (8. September, Musikpavillon Kurpark, 17 Uhr), das Nikolaos Afentulidis Trio in der Trabrennbahn Baden (Rotunde) am 9. September um 18.30 Uhr, Lovley Rita um 20 Uhr und Son del Nene - live from Buena Vista Social Club um 22 Uhr. Weiter geht's in der Rotunde am 10. September mit Project Two, einem Top Jazz Ensemble aus Wien (18.30 Uhr), mit Lisa Prandstätter's Playground Convention (20 Uhr) und mit Saxofour (22 Uhr).Das Grande Finale startet am 11. September ebenfalls in der Rotunde mit einem Jazzbrunch mit dem Royal Flush Orchestra - ein 10 Mann Orchester unter Leitung von Helmut "Blacky" Schwarzer (11 Uhr). Das reichhaltige Brunch-Buffet stammt vom College Garden Hotel in Bad Vöslau.Ein Tipp: Karten im Vorverkauf besorgen, www.oeticket.com