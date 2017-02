BEZIRK BADEN. Am Mittwoch, 15. Februar findet um 19:30 Uhr im Congress Casino Baden das zweite Abo-Konzert der Sinfonietta Baden unter dem Titel "Klassik trifft slawische Seele" statt. Die Leitung liegt in den Händen von Philipp Pointner, Solist ist der erst 17jährige Cellist Jeremias Fliedl. Auf dem Programm stehen Werke von J. Haydn, W. A. Mozart und L. Janáček.KLASSIK TRIFFT SLAWISCHE SEELE

Mittwoch, 15. Februar 2017, 19:30Congress Casino Baden, FestsaalJ. Haydn: Ouvertüre zu "L'Isola disabitata"Cellokonzert C-Dur Hob. VIIb:1L. Janáček: Suite für StreichorchesterW. A. Mozart: Sinfonie B-Dur, KV 319Sinfonietta BadenJeremias Fliedl, VioloncelloPhilipp Pointner, DirigentEin feines und intimes Programm mit Werken der Klassik sowie einem Juwel des Slawischen Kammerorchester-Repertoirs wird beim nächsten Konzert der Sinfonietta Baden am Mittwoch, 15. Februar im Congress Casino Baden zu hören sein:Haydns Ouvertüre zu „L'Isola disabitata“ eröffnet das Konzert, es folgt das Cellokonzert in C-Dur des großen klassischen Meisters, das von dem 17jährigen Kärntner Cellisten Jeremias Fliedl interpretiert wird. Mozarts Sinfonie in B-Dur KV 319 entfaltet trotz der Beschränkung auf ein „kleines“ Orchester eine Fülle von Klangfarben und hat insgesamt einen fast schon kammermusikalischen, spielerischen Charakter.Diesen „klassischen“ Programmpunkten ist Leoš Janáčeks Suite für Streichorchester entgegengestellt, ein Jugendwerk des tschechischen Komponisten, ganz im spätromantischen slawischen Stil. Der Einfluss Dvořáks, den Janáček hoch verehrte, ist nicht zu verkennen. Die Suite zeigt aber nicht nur das jugendliche Talent eines großen Komponisten: Gewisse harmonische Kühnheiten und inhaltliche Brechungen künden mitten in der Spätromantik bereits die Moderne an.Als Dirigent steht Philipp Pointner am Pult der Sinfonietta Baden. Sein weiterer Weg führte ihn an viele Stationen der deutschsprachigen Theaterlandschaft, so zum Beispiel nach Hamburg, Köln, Mannheim, ferner nach Bern sowie nach Wien (Volksoper), Innsbruck und Graz und an die Opera Vlaanderen. Er arbeitet mit internationalen Orchestern wie dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Nürnberger Symphoniker, WDR-Rundfunkorchester Köln, Philharmonisches Orchester Oviedo (Spanien) oder Staatsphilharmonie Temesvar (Rumänien). 2017 wird Philipp Pointner beim RSO Wien debutieren.Der erst 17jährige Cellist Jeremias Fliedl, dessen Mentor der kürzlich verstorbene großartige Musiker Heinrich Schiff war, ist trotz seiner jungen Jahre bereits mehrfacher Preisträger internationaler Jugendwettbewerbe und trat solistisch und kammermusikalisch im In- und Ausland auf. Ein Ausnahmetalent, auf das man gespannt sein darf!