Vortrag mit Petra Hirner, MSc - "Natur im Garten"



Hier informieren wir über die Wirkung von Kompost auf Pflanzen und den Boden. Wir klären die häufigsten Fragen: wie legt man Kompost optimal an, welche Materialien sollen darauf landen, was tun bei Problemen? Was ist Wurmkompost und wie wird „das schwarze Gold“ richtig eingesetzt? Eintritt frei!