Neuromusik in der Krainerhütte

27.01.2017, 17:13 Uhr

Stimulierende Klänge für einen wirksamen Wissens- und Erfahrungstransfer

BADEN/HELENENTAL. Im Seminar- und Eventhotel Krainerhütte in Baden bei Wien gibt es für Gäste ab sofort Neuromusik zu hören. Die stimulierenden Klänge werden über eigens hierfür angeschaffte Funkkopfhörer übertragen und können somit selbst in der Natur genossen werden – ein entspannendes aber auch lernunterstützendes Erlebnis für Seminar- und Privatgäste gleichermaßen. Die verwendete Neuromusik wurde von Karl Edy (Training, Coaching und Neuromusik) und Oliver Kerschner (Tonstudio Sound Direct) entwickelt. Die technische Infrastruktur wurde von der Firma Strolz Events hergestellt.

Die Kraft der Musik

Erleben, begreifen, spüren

Musik wirkt auf Körper und Geist. Sie beeinflusst Stimmung, Herzschlag, Blutdruck, Atemfrequenz und den Hormonhaushalt. Neuromusik geht einen Schritt weiter. Sie stimuliert bewusst durch unterschiedliche Techniken abwechselnd beide Gehirnhälften, wodurch diese miteinander verbunden und vernetzt werden. Sie wirkt daher wohltuend und entspannend, erhöht aber auch das Konzentrationsvermögen – ideal für kreative Prozesse und somit auch für das Seminar- und Eventhotel Krainerhütte. Denn genau hier verfolgt man das Ziel, neue Wege der Wissens- und Erfahrungsvermittlung aufzuzeigen. Die Verwendung von Neuromusik fügt sich perfekt in dieses Seminarkonzept ein.Die Kopfhörer stehen ab sofort an der Hotelrezeption zum Verleih bereit und können am gesamten Außenareal sowie in vielen öffentlichen Bereichen des Hotels verwendet werden. Über die Kopfhörer wird zudem zu Entspannungsübungen angeleitet und künftig soll es auch eine akustische Einführung in den 50.000 Quadratmeter Spirit Park geben. Mit zahlreichen Erlebnis- und Kraftplätzen ist diese liebevoll angelegte Gartenanlage das Herzstück des Seminar- und Eventhotels Krainerhütte.Die Neuromusikschöpfer, Karl Edy (Training, Coaching und Neuromusik) und Oliver Kerschner (Tonstudio Sound Direct), sind davon überzeugt, dass ihre Musik hier am richtigen Ort ist. „Es ist ein Erlebnis, mit der Neuromusik in den Ohren durch den schneebedeckten Spirit Park zu streifen. Abseits jeglicher Hektik kann man seinen Gedanken freien Lauf lassen, erfährt Inspiration und tankt Energie“, schildert Karl Edy seine Erfahrungen. „Die umgebende Naturlandschaft des Helenentals und die harmonische Atmosphäre dieses Ortes verstärken die Wirkung unserer Musik“, ergänzt Oliver Kerschner.Gerade im Winter findet man im Seminar- und Eventhotel Krainerhütte vor allem Ruhe. Der Ort ermöglicht einen bewussten Rückzug aus der Hektik des Alltags – mitten in der Natur, im wunderschönen Helenental und nur unweit von Wien entfernt. So lässt sich das Vergangene etwa bei einem Firmenseminar bewusst reflektieren, um die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Mit Neuromusik kann dieser Prozess gefördert und intensiviert werden.Auch Privatgäste können bei einem Aufenthalt in den Genuss der Neuromusik kommen. Gerade in den Semesterferien ist die Krainerhütte der ideale Ort, um der Großstadthektik zu entfliehen und die Natur in vollen Zügen zu genießen – gerne auch mit Hund. Man erkundet den Wienerwald entlang zahlreicher Wanderwege, lässt sich im modernen Hotelambiente kulinarisch verwöhnen und lässt den Tag entspannt bei den stimulierenden Klängen der Neuromusik Revue passieren...