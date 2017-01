Offene Zweierbeziehung

Komödie von Dario Fo & Franca Rame

Dieses Stück beschreibt auf satirisch-humorvolle Weise den ewigen K(r)ampf der Geschlechter innerhalb einer Beziehung und das ständige Suchen nach Liebe, Leidenschaft, Sexualität, Anerkennung, Bestätigung und Abwechslung – und nicht zuletzt das Ringen um die gleichen Rechte für Mann und Frau. Die turbulente Beziehungskomödie aus den frühen 1980er Jahren hat bis heute nichts an Aktualität und Witz verloren. Mit ihrer Produktion würdiget die e.t.c.- event.theater.company den italienischen Autor Dario Fo († 13. Oktober 2016), der das zeitgenössische Theater in Europa Jahrzehnte lang mitgestaltet hat. Mit Andrea Nitsche und Thomas Bauer. Regie: Peter W. HocheggerZeit:Samstag, 28. Jänner 2017, 19:30 UhrSonntag, 29. Jänner 2017, 18:00 UhrInfo:Tel.: 02252 74383