Sondermarke "Stille Nacht! Heilige Nacht! im Christkindl Postamt in Baden

12.12.2016, 16:41 Uhr

Josef Mohr schrieb diesen Text 1816, vor genau 200 Jahren. Aus diesem Anlass hat die Österreicheische Post AG eine Sondermarke herausgegeben. Mit der "Stille Nacht! Heilige Nacht! Sondermarke" können alle Weihnachtsgrüße im Christkindl Postamt im Kurpark aus Baden in die ganze Welt versendet werden, freut sich Emilie Glanzner-Kreiner vom Team Tourismusverein, der der Initiator des Christkindl Postamtes ist.

Jeder Brief und jede Karte, auch der Brief ans Christkind der kleinen Besucher, erhält einen ganz speziellen "Christkindl Postamt Kurpark Baden" Stempel. Und natürlich gibt es für die Briefe an das Christkind ebenfalls eine besondere Marke mit einem Engerl.