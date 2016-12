Stimmungsvolles Adventfeuer

AT

, 2540 Bad Vöslau AT

Heurigen Schachl , 2540 Bad Vöslau AT

BEZIRK BADEN. Adventfeuer einmal anders: Nach den erfolgreichen Wintersonnwendfeiern der letzten Jahre wird es heuer eine Vollmond-Feier geben – veranstaltet wird diese von der Winzerfamilie Christine und Harald Schachl in ihren Weingärten rund um die markante, alleinstehende Föhre neben der Waldandachtstraße am Mittwoch, 14. Dezember ab 18 Uhr.



Für ein sehr stimmungsvolles Ambiente sorgt nicht nur das große Lagerfeuer sondern auch die gute Laune der zahlreichen Besucher, die sich bei einem Becher Punsch aufwärmen und einen Winterabend in etwas anderer Atmosphäre genießen wollen.