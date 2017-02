Symphony4Vienna: Gute Gründe für ein Doppelleben

03.02.2017, 12:21 Uhr

Bei ihnen allen finden wir großartige Symphonien, die sich durch besonderen musikalischen Ideenreichtum, Experimentierfreudigkeit und unvergleichlichen Tiefgang auszeichnen – und daneben Streichquartette, auf die das alles ebenso zutrifft, jedoch in einer faszinierenden Konzentration und Reduktion auf vier Stimmen.Hier gibt es keine Ausschmückungen mehr, kein Auffüllen, Umhüllen, Verpacken, hier liegt die musikalische Seele der Komponisten offen da. Das Streichquartett ist so gewissermaßen die Quintessenz der Symphonie.Wenn nun vier Musiker eines Symphonieorchesters in ihrem Orchesterleben über viele Jahre den genannten Komponisten und ihren Symphonien begegnen, und zwar durch Persönlichkeiten wie Wolfgang Sawallisch, Georges Prêtre, Rafael Frühbeck de Burgos, Nikolaus Harnoncourt, Wladimir Fedosejev, Fabio Luisi oder Philippe Jordan, so erlangen sie eine Art „kollektives Unterbewusstsein“. In ihrem Quartettleben lässt sie dieses Unterbewusstsein dann eine gemeinsame musikalische Muttersprache finden.

Programm: Joseph Haydn: Streichquartett g-Moll op. 20 No. 3, Antonín Dvorák: Aus den Zypressen op. B 152 und Ludwig van Beethoven: Streichquartett e-Moll op. 59 No. 2 „Rasumowsky“Eintritt: EUR 17,–, € 12,– (Schüler und Studenten)Vorverkauf: Beethovenhaus Baden, Rathausgasse 10, A-2500 Baden, Tel +43/2252/86 800-630, E-Mail: willkommen@beethovenhaus-baden.at