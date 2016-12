Weihnachtliches und Besinnliches mit Kathrin Schuh und Eva-Maria Feimer

Eintritt: EUR 8,00 (Erwachsene), EUR 5,00 (Kinder) unter touristinfo@badvoeslau.at oder 02252/76161-45Kathrin Schuh, eine der bekanntesten und vielseitigsten Sängerinnen im Bezirk, steht für Qualität: Ihr Repertoire reicht von Chansons, Jazz, Musical bis hin zu Popballaden und Wienerliedern. Ihre Vielseitigkeit spiegelt sich auch in den zahlreichen Projekten wieder, in denen Kathrin Schuh mitwirkt. So ist sie nicht nur Leadsängerin der erfolgreichen Jazz-Formation SAMT, sondern auch bei "K&C-more than music" und der Rock-Gruppe "Thursday's Child" mit am Start. Gemeinsam mit Eva Arnold bildet sie ein kongeniales Duo, das sich Musical, Wienerliedern & Schlager verschrieben hat.

Eva-Maria Feimer studierte Jazz-Klavier am Konservatorium Wien und war schon mit Gott und der Welt gemeinsam auf der Bühne (u.a. Viktor Gernot, Jazz Gitti, Dolores Schmidinger, Ludwig Hirsch, um nur einige zu nennen).Es erwartet Sie ein einmalig außergewöhnlicher Abend, weihnachtlich, besinnlich und gefühlvoll: Kathrin Schuh und Eva-Maria Feimer spannen einen weiten musikalischen Bogen von Weihnachtsklassikern bis stimmungsvollen Balladen wie "Imagine".Unbedingt rechtzeitig Karten sichern!