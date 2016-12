Weihnachtskrippen im Haus der Kunst

12.12.2016, 16:20 Uhr

Ein weihnachtliches Erlebnis für Kinder und für Erwachsene ist eine ländliche Holzkrippe mit über 100 italienischen Kunstharzfiguren. Die Landschaft dieser Weihnachtskrippe zeigt das Helenental mit einem Sternenhimmel. Für die kleinen Gäste sind ein Fuchs, ein Eichkätzchen und zwei Eulen in dieser großen Weihnachtskrippe versteckt. Wer sie entdeckt wird mit Kugeln und Glocken aus Schokolade belohnt.Die Weihnachtskrippen Ausstellung organisiert das Team des Tourismusvereins „ehrenamtlich“, in Kooperation mit der Stadtgemeinde Baden, bereits zum vierten Mal. Viele neue historische und besondere Weihnachtskrippen sind heuer ausgestellt, die von Sammlern und Badener Familien zur Verfügung gestellt wurden, freut sich STRin Erna Koprax, Vorsitzende des Tourismusvereins.Die Weihnachtskrippen Ausstellung im Haus der Kunst in Baden hat sich als ein ganz besonderes Erlebnis zur Adventzeit etabliert und findet vom 20. bis 24. Dezember statt. Die offizielle Eröffnung ist am Montag, 19. Dezember um 18:30 Uhr mit Bgm. Dipl. Ing. Stefan Szirucsek und den Schülern und Schülerinnen der 4 B Klasse Pfarrschule Baden unter der Leitung von Dipl. Päd. Ilse Holetz.Öffnungszeiten:Dienstag, 20. Dezember bis Freitag, 23. Dezember von 10 Uhr bis 18 UhrSamstag, 24. Dezember von 10 Uhr bis 13 UhrFoto: Papier-Weihnachtskrippe 19. Jhdt.