Das Yogaprojekt Season Opening

29.12.2016, 10:34 Uhr

Am Mittwoch, 4.1.2017 gibt es zwei Yogaklassen für dich:Um 18:30 die dynamische Vinyasa Flow Klasse und um 20:00 die sanftere Basic Klasse. Wir beginnen beide Klassen mit einigen ruhigen Aufwärmübungen, kommen dann zu den Sonnengrüßen & Flows und enden wieder ganz ruhig - selbstverständlich mit einer Endentspannung. Da am 4.1. noch Schulferien sind, yogieren wir im schönen Schlosshotel Weikersdorf, ab 11.1. finden die Klassen dann wie gewohnt in der Volksschule Uetzgasse statt.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig - du kannst einfach vorbei kommen! Es gibt 10 Matten zum Ausborgen, hier gilt first come first served.Hier die Details im Überblick:18:30-19:45 Vinyasa Flow20:00-21:00 BasicAdresse: Schlosshotel Weikersdorf, Schloßgasse 9-11, 2500 Baden (ab 11.1. dann wieder in der Volksschule Uetzgasse)Alle Infos findest du hier:Gerne kannst du mich kontaktieren wenn du Fragen hast,Ich freue mich auf euch,Namaste Mia