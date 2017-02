NÖGKK-Frauengesundheitstag

Familie, Beruf, Haushalt – Frauen werden heutzutage stark gefordert. Wer sich einmal nur verwöhnen lassen will und Tipps zu mehr Gesundheit und Fitness braucht, streicht sich den 25. März 2017 rot im Kalender an: Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) veranstaltet im Steinfeldzentrum Breitenau einen Frauengesundheitstag mit einem tollen Angebot speziell für das weibliche Geschlecht.Highlight ist eine Gesundheitsstraße mit 13 Stationen, die von einer ausführlichen Blutwertebestimmung, Venen- und Lungenfunktionsmessung über eine gynäkologische, psychologische und Ernährungsberatung bis zur Mundvideokamera und einem Smokerlyzertest reichen. Darüber hinaus stehen Schnupperkurse, Fitness-Tests und Entspannungsmassagen am Programm. Gesundheitliches Know how bieten Vorträge zu frauenspezifischen Themen sowie verschiedene Info- und Beratungsstände. Einefindet ebenfalls im Rahmen des Gesundheitstages statt. Nähere Infos zum Programm gibt es im Internet unter www.noegkk.at.

Der Eintritt ist frei! Männer sind ebenfalls herzlich willkommen.Wann:Wo: Steinfeldzentrum Breitenau, 2624 Breitenau, Kirchenplatz 7Schnupperkurs „Frauenpower – durchschlagender Erfolg mit der richtigen mentalen Einstellung“Andreas Tauscher, MentaltrainerVortrag „Wechseljahre in neuem Licht“OA Dr. Martin Kappler, Facharzt für Gynäkologie und GeburtshilfeVortrag „Stress – ein Phänomen unserer Zeit? Selbstmanagement im Umgang mit Drucksituationen“Mag. Birgit Nagl und DSP Herbert Puhr, Bündnis gegen DepressionSchnupperkurs „Finden Sie Ihren Stil – professionelles Aussehen ist keine Hexerei“Doris Lackner-Schatek, Farb-, Stil- und ImageberatungVortrag „‘früh erkennen‘ – Österreichisches Brustkrebs-Früherkennungsprogramm“Dr. Marianne Bernhart, programmverantwortliche Medizinerin Österreichisches Brustkrebs-FrüherkennungsprogrammSchnupperkurs „Selbstverteidigung“Jiu Jitsu Goshindo Dojo Kopainigg Sollenau