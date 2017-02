Blick in die Sterne - BETTINASTRO auf der Kunst, Genuss- und Wohlfühl Messe

Veranstaltungstipp von Bettina Eitler - BETTINASTRO

Sie sind zwar neugierig, trauen der Sache mit den Sternen aber noch nicht so recht über den Weg? Sie haben Angst vor düsteren Vorhersagen und möchten nach dem Besuch beim Astrologen entspannt nach Hause gehen? Dann sind Sie bei mir richtig!Lassen Sie sich von mir überzeugen, dass es weder „gute“ noch „böse“ Sterne gibt, sondern es an uns liegt, wie wir die verschiedenen Planeten in unser Leben integrieren. Besuchen Sie meinen Messestand und nutzen Sie als idealen Einstieg mein Angebot einer astrologischen Kurzberatung vor Ort! Sie haben die Möglichkeit, mehr über Ihre Stärken und Schwächen zu erkennen und eventuell noch brach liegendes Potential Ihrer Persönlichkeit zu entdecken.

Lernen Sie sich auch unter astrologischen Gesichtspunkten kennen und nehmen Sie eine neue Sichtweise über Ihre Persönlichkeit, Partnerbild, Beziehung, Einstellung zu Beruf, Karriere oder Familienleben mit nach Hause. Ich freue mich auf Ihr Kommen!