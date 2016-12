Blick in die Sterne - Mars: Der sanfte Friedenskämpfer!

18.12.2016, 10:24 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

19.12.16 Heute betritt der Feuerplanet Mars das Wasserzeichen Fische, somit kommt es zu einer Vereinigung unserer Tatkraft mit unseren innersten seelischen Kräften.

Wann, wenn nicht jetzt zur Weihnachtszeit, eignet sich diese Marsposition am besten, um den von der Gesellschaft benachteiligten und ausgegrenzten Menschen eine helfende Hand zu reichen? Wir zeigen uns jetzt besonders einfühlsam, empathisch und sensibel und können mit unserer seelischen Stärke das Leid der anderen lindern. Diese Zeitperiode bis 28.02.17 ist besonders geprägt von sozialem Engagement, aktiver Hilfeleistung und vom Einsatz für alternative Projekte. Künstlerische Aktivitäten in jeder Form sind begünstigt und tragen Früchte.

Bei persönlichen Vorhaben beweisen wir den richtigen Riecher, ja ein untrügliches Gespür dafür, welcher Weg uns am ehesten ans Ziel führt. Wir setzen uns für unsere Visionen mit Intuition und Weitblick ein und haben auch das notwendige Quantum an Phantasie parat, um unseren Handlungen eine emotionale Note zu verleihen. Unsere Entscheidungen basieren momentan stark auf unserer jeweiligen Stimmung, somit sind wir aber auch leicht verführbar und mitunter schnell verwirrt. Verlieren Sie Ihr Ziel nicht aus den Augen, sondern versuchen Sie, Ihre Sensibilität als Stärke zu sehen, mit der Sie Ihren Plänen und Aktivitäten ein wenig Herzblut einhauchen können. Jetzt ist nicht die Zeit, um sachlich zu bleiben, zeigen Sie durch Ihre Handlungen, was Ihnen am Herzen liegt und wonach Ihre Seele drängt.Unserer Phantasie und Kreativität sind derzeit keine Grenzen gesetzt, mit geschärftem Instinkt, guter Intuition und unserem sechsten Sinn greifen wir nach für uns gewinnbringenden Aktivitäten. Die Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische profitieren von dieser Marsposition am meisten, weil ihre sensible Ader gepaart mit der notwendigen Antriebskraft sie zu Höchstleistungen anspornt. Die Schützen der 2. Dekade und Fische der 3. Dekade leiden unter Selbstmitleid und Minderwertigkeitsgefühlen und haben die Tendenz, sich in der Rolle des Sündenbocks wiederzufinden. Dabei sollten die Schützen der 2. und 3. Dekade lieber den positiven Uranuseinfluss nutzen, um festgefahrene Bahnen zu verlassen und sich selbst Ihren Anspruch auf Freiheit und Unabhängigkeit einzugestehen. Den Wassermännern der 2. Dekade versüßt Venus die Beziehungen, solange sie sich nicht zu sehr in den Vordergrund spielen. Die Jungfrauen fühlen sich verwirrt und unsicher, können aber dank Merkur mit ihrer gestochen scharfen Kommunikation Fehler vermeiden, wenn sie sich durch Uranus nicht aus der Ruhe bringen lassen.Die Waagen der 2. Dekade sind mit Jupiter stabil, aber nicht mehr so pflegeleicht wie sonst. Sie beharren jetzt stur auf ihrer Meinung und können durch Uranus verführt werden, auf die ihnen sonst wichtige Harmonie zu pfeifen und mehr Ihre individuelle Ader zum Vorschein zu bringen. Die Steinböcke der 2. Dekade sind von sich und ihrer Meinung bombenfest überzeugt, sollten es aber trotzdem mit ihrer Rechthaberei und Wahrheitsliebe nicht auf die Spitze treiben. Die Zwillinge, Jungfrauen und Schützen der 1. Dekade sind durch Mars in ihrer Vitalität geschwächt und leicht irritiert, schonen Sie Ihre Kräfte und zetteln Sie keinen Streit an!