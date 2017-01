Blick in die Sterne - Mars: Mit voller Kraft voraus!

27.01.2017, 18:29 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

28.01.17 Mit dem Eintritt des Feuerplaneten in sein eigenes Zeichen Widder ist der Mars in seinem Element, wir gehen voller Mut, Enthusiasmus und Unternehmungslust auf neue Ziele zu und entwickeln ein starkes Konkurrenzverhalten.

Wir handeln impulsiv und verfolgen unsere Vorhaben mit voller Willenskraft. In dieser Zeitperiode bis 10. März 2017 zeigen wir uns aktiv, selbstsicher und verwegen, nichts und niemand kann uns aufhalten, des öfteren brechen jedoch Rechthaberei und Egoismus bei unseren Aktivitäten aus. Spontane Ideen werden umgehend realisiert, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen, ja zimperlich darf man nicht sein. Jetzt wird nicht lange gefackelt, sondern der eigene Wille durchgesetzt.

Bei so einem hohen Quantum an Energie gehen auch die Pferde leicht mit uns durch, Ungeduld und verstärkte Reizbarkeit stehen auf dem täglichen Programm. In der Liebe geben wir uns stürmisch und heißblütig, wir gehen keiner Eroberung aus dem Weg und können für eine flüchtige Affäre unsere stabile Beziehung kurzfristig in Gefahr bringen. In der Beziehung entstehen Wettkampfsituationen, der eine möchte den anderen übertrumpfen und den Ton angeben. Nehmen Sie die erotischen Höhenflüge Ihres Partners sportlich, sofern er nicht die Früchte in Nachbars Garten pflückt. Ab Mitte März, wenn Mars in den Stier wechselt, wird Ihr Herzblatt wieder ermattet neben Ihnen auf der Couch sitzen und die Ruhe und Gemütlichkeit zu schätzen wissen, die von einem sicheren Heimathafen ausgehen.Doch im Moment sind schnelle Entscheidungen und Durchsetzung um jeden Preis gefragt. Bisweilen handeln wir bevor wir unser Gehirn einschalten und überschätzen auch unsere Kräfte leicht. Wir halten uns für unbesiegbar und neigen dazu, uns zu stark zu verausgaben. Viel Eigeninitiative führt zum Erfolg, es gibt kein Zaudern und Zögern, Besonnenheit ist fehl am Platz. Achten Sie darauf, dass Sie beim Ausdruck Ihrer Dynamik und Spontaneität andere nicht rücksichtslos verletzen, ohne es zu merken! Sollten Sie Ihren Mars noch nicht ausleben können, so äußert sich die feurige Energie möglicherweise in Kopfschmerzen oder unkontrollierten Wutausbrüchen. Unser Mars drängt jetzt danach, auszubrechen und sich auszudrücken, also räumen Sie ihm den notwendigen Platz ein, wo er sich rechtzeitig Luft verschaffen kann! Am besten gelingt dies bei jeder Art von sportlicher Betätigung oder auch in aktiven, hitzigen Debatten. Aber vermeiden Sie es, im Auto zu stark aufs Gaspedal zu treten, weil Ihre marsische Ader gerade mit Ihnen durchgeht! Leben Sie Ihre überschäumende Vitalität lieber beim Liebesspiel aus, da bleiben Sie vor Strafzetteln verschont!Allen voran die Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze erhalten eine Extraportion Dynamik und Power, ihre Vorsätze für 2017 gleich umzusetzen, wobei die Löwen der 1. Dekade ihre Kräfte ein wenig überschätzen. Den Zwillingen und Wassermännern hilft Mars, ihre Ziele dingfest zu machen anstatt bloß darüber zu philosophieren. Die Krebse, Waagen und Steinböcke der 1. Dekade geraten unter Zugzwang, aktiv zu werden und den Pfad der Bequemlichkeit zu verlassen, wobei die Steinböcke durch Pluto und Uranus ordentlich durchgeschüttelt werden. Den Waagen kommt dabei noch Jupiter zu Hilfe und zeigt deutlich Chancen und Gelegenheiten auf, die jetzt aktiv in Angriff genommen werden sollten. Und jetzt schnallen Sie sich Ihr Schwert um, springen Sie in den Sattel und reiten Sie los…die Welt voller Abenteuer wartet darauf, erobert zu werden!