Blick in die Sterne - Merkur: Der geistige Rebell hält Einzug!

06.02.2017, 18:16 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

07.02.17 Planet Merkur wandert heute in das Zeichen Wassermann und bestärkt somit bis 25.02.17 zukunftsorientierte Vorhaben insbesondere im Arbeitsbereich.

Wir sind bereit, ein Risiko einzugehen und Experimente zu wagen, unserem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Unser wacher, lebhafter Verstand lässt uns schnell und logisch handeln. Unser Geist wird beflügelt, wir zeigen uns offen gegenüber Neuerungen und Veränderungen, unsere Handlungsweise ist offen, objektiv und progressiv. Spontane Eingebungen und Geistesblitze können im Arbeitsbereich oder generell in der Kommunikation, dem Meinungsaustausch mit Gleichgesinnten zu originellen Denkansätzen und innovativen Lösungen führen. Die geistigen Schranken, die uns Merkur in Steinbock noch auferlegt hat, werden jetzt gesprengt und machen Platz für fortschrittliche, neuartige Projekte, denen es an humanitärem und liberalem Ansatz nicht fehlen wird.

Lassen Sie sich durch die kleinkarierte Denkweise von anderen nicht davon abhalten, Ihre unkonventionellen Pläne zu realisieren und geben Sie dem Erfinder in Ihnen die Chance, Ihren Vorhaben eine ungewöhnliche Note zu verleihen. Achten Sie nur darauf, dass Ihre Gedankengänge nicht zu abstrakt und sprunghaft sind und Sie dadurch keinen zerstreuten und abgehobenen Eindruck auf andere machen. Eine plötzlich andere Denkweise wirkt auf Ihre Mitmenschen ein wenig arrogant, geben Sie ihnen die notwendige Zeit, sich an Ihre neuen Einfälle zu gewöhnen und ändern Sie nicht gleich von heute auf morgen alles Althergebrachte, was sich bisher als tragfähig erwiesen hat. Ein wenig Würze hat noch keinem Projekt geschadet, aber treten Sie nicht zu provokant auf! Lassen Sie sich von Ihrer ausgeprägten Intuition leiten und entwickeln und vermitteln Sie originelle Standpunkte. Sie können sich jetzt bezüglich Arbeit und Leistung einiges zutrauen. Berufliche oder sportliche Erfolge können das eigene Selbstvertrauen jetzt spürbar stärken.Die Zwillinge, Waagen und Wassermänner der 1. Dekade sprühen nur so vor originellen Denkanstößen und erweisen sich in der Gesellschaft als witzige Unterhalter. Plötzliche, geistige Impulse verleiten zu originellen Handlungen. Auch den Widdern und Schützen der 1. Dekade verleiht dieser Merkur eine progressive Ader, die ihren Pioniergeist und ihre Motivation zusätzlich anfeuert. Die Stiere, Löwen und Skorpione der 1. Dekade sind hingegen wenig begeistert, wenn Freund Merkur ihr gesichertes Gefüge durcheinander wirbelt und können darauf mit gesteigerter Nervosität und Unruhe reagieren.