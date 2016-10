Blick in die Sterne - Merkur: Mit Diplomatie ans Ziel!

06.10.2016, 19:32 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

07.10.16 Mit dem heutigen Eintritt des Planeten Merkur in das Zeichen Waage stehen in der Kommunikation und allgemeinen Verständigung bis 24.10.16 die Zeichen auf Harmonie und Diplomatie.

Wir bemühen uns um eine schöne Ausdrucksweise und plaudern elegant, charmant und stilvoll. Bei drohenden Konflikten ziehen wir es aber vor, zu schweigen und Entscheidungen fallen uns schwerer als sonst, weil wir die Harmonie nicht gefährden wollen. Kreative Veränderungen oder technische Verbesserungen im Alltag beleben heute die Stimmung und die eigene Laune. Im familiären Bereich sind Veränderungen und kreative Neuanfänge aller Art begünstigt. Ein Sonne/Pluto Quadrat verleitet leicht zu Machtkonflikten, hüten Sie sich davor, aufgrund intensiver Gefühle zu explodieren, sondern versuchen Sie, bewusst objektiv zu bleiben und fair zu handeln, wenn Sie in Konflikte hineingezogen werden. Persönlich wichtige Vorhaben werden in diesen Tagen oft zu verbissen und egoistisch verfolgt, was für andere belastend sein kann. Am Abend wandert der Mond in das Zeichen Steinbock weiter, damit denken wir wieder objektiver, klarer, geradlinig und konzentriert. Es geht zunehmend um Struktur und Ordnung Beruflich geht es um Ehrgeiz, Verantwortung, Präzision und Auftreten. Korrekte Verträge, die langfristig halten sollen, schließt man zu dieser Zeit ab.

Die Zwillinge und Wassermänner sind heute die Meister des geistreichen Smalltalks, die sonst so friedliebenden Waagen und die ehrgeizigen Steinböcke der 1. Dekade neigen heute extrem zur Rechthaberei und Hartnäckigkeit. Die Löwe und Schütze Geborenen der 1. Dekade können durch den Waage Merkur mehr Diplomatie und Einfühlungsvermögen in der Kommunikation einbringen, was sicherlich so manchen Geschäftsabschluss positiv beeinflusst. Die Krebse können das Gefühl haben, von allen grundlos attackiert zu werden, die Steinböcke setzen sich rigoros ohne Rücksicht auf Verluste durch und die Widder beanspruchen vehement Ihren Freiheitsanspruch.