Blick in die Sterne - Neumond: Teamarbeit & Neue Kontakte!

30.09.2016, 19:50 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

01.10.16 Der heutige Neumond in der Waage begünstigt neue Vorhaben, die Sie starten möchten. Greifen Sie nach den Sternen und verwirklichen Sie sich Ihre Träume, die passende Energie dazu ist vorhanden.

Begrenzen Sie jedoch allzu spontanes, dominantes und egoistisches Verhalten, sondern versuchen Sie harmonisch vorzugehen, andere in Ihre Ideen mit einzubinden und nicht vor den Kopf zu stoßen. Familiäre Sicherheit und solide Verhältnisse sorgen heute für eine stabile und belastbare Stimmung. Bringen Sie Familiäres in Ordnung und übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Liebsten. Falls die Ordnung des familiären Alltages vorübergehend gestört war, stabilisiert diese sich heute spürbar. Machtambitionen können heute Probleme auslösen.

Erotische Romantik und kreative Phantasien lassen Alltagssorgen in diesen Tagen kurzfristig in den Hintergrund treten. Genießen Sie diese Zeit, bleiben Sie aber realistisch dabei, schon bald kehrt der Alltag zurück und kreativer Zauber verfliegt schnell wieder. In erotischer und partnerschaftlicher Hinsicht gelangen Sie in diesen Tagen unversehens gewissermaßen ins Paradies. Genießen Sie diese Tage, aber glauben Sie besser nicht, dass Sie jetzt für immer darin verbleiben können.Der Neumond verleiht den Zwillinge, Waage und Wassermann Geborenen der 1. Dekade einen Energieaufschwung, die Steinböcke der 1. Dekade ziehen ihr eigenes Ding durch und reagieren heftig auf jede mögliche Widerrede. Überbeanspruchen Sie Ihre körperlichen Kräfte nicht, auch wenn Sie glauben, mit Jupiter alles spielend zu bewerkstelligen, können Ihnen heute Grenzen aufgezeigt werden. Auch die Löwen und Schützen der 1. Dekade profitieren vom positiven Miteinander und gestärkter Ausdauer, es lohnt sich für Sie jetzt, am Ball zu bleiben und Ihre Projekte zu einem positiven Abschluss zu bringen, bevor Sie wieder nach neuen Ufern Ausschau halten. Die Wassermänner halten sich heute für unwiderstehlich und sind auch zu so manchem Flirt aufgelegt, wobei die Zwillinge durch Saturn zu mehr Durchhaltevermögen und Konsequenz aufgefordert werden. Also machen Sie das Beste aus dem Neumond und nutzen Sie vor allem die neuen Kontakte, die heute entstehen können, um beruflich durchzustarten und Ihr gesellschaftliches Ansehen zu erhöhen.